«Состав народной команды далек от идеального»

11 сентября в Самаре матчем «Крылья Советов»—«Родина» стартует восьмой тур чемпионата России по футболу. В Москве 12-13 сентября пройдут сразу три встречи: «Динамо», ЦСКА и «Спартак» играют дома со своими соперниками. А вот «Локомотив» отправится в Санкт-Петербург на встречу с «Зенитом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

После того как в седьмом туре все лидеры, даже «Краснодар», потеряли очки, а «Спартак» и «Зенит» пропустили в турнирной таблице «Динамо» и ЦСКА, разговоры о том, что за чемпионство в этом сезоне будут бороться три клуба, поутихли.

Впрочем, южане по-прежнему возглавляют таблицу с отрывом в четыре очка и в домашнем матче с «Акроном» 13 сентября вряд ли допустят ошибку. По крайней мере, после упущенной победы с «Крыльями Советов» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев говорил о работе с командой, с трудом сдерживая эмоции.

Так же эмоционально реагировал на поражение от ЦСКА наставник «Зенита» Сергей Семак. Теперь дома в Санкт-Петербурге действующий чемпион должен реабилитироваться во встрече против «Локомотива». Букмекеры не верят, что железнодорожники смогут оказать серьезное сопротивление. И даже их победа над «Балтикой» никого не убедила. Без серьезной трансферной кампании «Локомотив» вряд ли будет конкурировать с лидерами, считает комментатор Дмитрий Шнякин:

«Нужно срочно укрепляться, потому что очень меланхолично ведет себя "Локо" на рынке, когда дело касается приобретений. Продажи великолепны — только вот полкоманды продали».

Армейцы после победы над «Зенитом» и выхода на вторую строчку, скорее всего, смогут обрести уверенность, которой команде так не хватало. Хотя соперник у ЦСКА в Москве будет очень серьезный — казанский «Рубин». Говорить о том, что красно-синие точно возьмут верх, нельзя, уверен комментатор Александр Аксенов:

«Возможно, в матче с "Рубином" совершенно другой расклад будет, потому что казанцы — очень неприятный соперник, это абсолютно точно не аутсайдер. Команда, может быть, сейчас даже более выстроенная, чем ЦСКА. Мы не говорим, что у последних проблем нет — проблем вагон, но пока где-то даже удача поворачивается».

Еще одно противостояние 12 сентября, на которое стоит обратить внимание, — встреча «Динамо Москва»—«Оренбург». Она также пройдет в столице. Будет любопытно посмотреть, как бело-голубые после «Спартака» справятся с командой, которая больше фолит, нежели играет в футбол. Не просто так Игорь Семшов, который не один год выступал за «Динамо», очень осторожен в прогнозах:

«Это не "Барселона", где мы можем четко ставить на команду, которая предсказуемо будет играть от и до. Несмотря на то, что "Динамо" обыграло "Спартак" и прекрасно выглядит, все может случиться».

«Спартак» в рамках восьмого тура также играет дома. 13 сентября красно-белые сойдутся с «Ростовом», и если верить букмекерской линии, особых проблем испытывать не должны. Только вот состав народной команды далек от идеального. Появилась информация, что «Спартак» хочет купить за €19 млн Александра Головина у «Монако». Правда, поверили в этот трансфер далеко не все. И дело даже не в том, что Головин раньше играл за ЦСКА и говорил, что в «Спартак» никогда не перейдет, уверен футбольный эксперт Игорь Корнеев:

«Если мы говорим просто о деньгах, его сауды заберут просто завтра, от €10 млн будет зарплата. Поэтому слабо мне верится в этот переход в Россию на данный момент».

В свободном доступе матча «Спартак»—«Ростов» не будет. Увидеть его можно только на платном телеканале «Матч Премьер» 13 сентября в 17:00 мск. А общедоступный «Матч ТВ» в этот раз покажет только одну встречу — 12 сентября в 16:15 мск «Зенит»—«Локомотив».

Владимир Осипов