Оренбургская шахматистка Анна Шухман стала гроссмейстером России

Шахматистке из Оренбурга Анне Шухман присвоено спортивное звание «Гроссмейстер России». Об этом сообщает правительство региона. Награда стала результатом успешных выступлений 17-летней шахматистки на всероссийских и международных турнирах.

Анна начала заниматься шахматами с трех лет, а последние годы тренируется под руководством заслуженного мастера спорта Ольги Сухаревой. Девушка неоднократно побеждала и становилась призером детских первенств России, Европы и мира по рапиду, блицу, классике и композиции.

В 2022 и 2023 годах она завоевала титул чемпионки мира среди женщин по решению композиций. В 2022-м стала бронзовым призером финала Кубка России среди женщин, в 2023-м заняла второе место в Высшей лиге чемпионата России и вышла в Суперфинал. Тогда же ей было присвоено звание «Мастер спорта России».

Яна Вежлева