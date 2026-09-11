Погрузка на Куйбышевской железной дороге в августе составила 1,1 млн тонн

За август 2026 года на станциях ОАО «РЖД» в Самарской области было погружено 1,1 млн тонн грузов. Основную долю в структуре отгрузок составили нефть и нефтепродукты (454 тыс. тонн), а также химические и минеральные удобрения (292,1 тыс. тонн), сообщили в Куйбышевской железной дороге.

Значительный прирост показали отдельные категории товаров. Погрузка зерна увеличилась в 1,5 раза и достигла 107 тыс. тонн, объем отгрузок лома черных металлов вырос в 1,7 раза — до 22,8 тыс. тонн, а черных металлов — в 2,9 раза до 21,5 тыс. тонн. Строительные грузы прибавили 26,3%, составив 35,7 тыс. тонн.

Среди других значимых позиций за отчетный месяц выделяются химикаты и сода (132 тыс. тонн), промышленное сырье и формовочные материалы (28 тыс. тонн), а также остальные продовольственные товары (17 тыс. тонн) и жмыхи (13,7 тыс. тонн). Объем отгрузок метизов составил 9,2 тыс. тонн, что на 12,7% больше аналогичного периода прошлого года.

По итогам восьми месяцев 2026 года совокупный объем погрузки на железнодорожных станциях региона достиг 11 млн тонн. Куйбышевская железная дорога подтверждает выполнение обязательств по обеспечению своевременной и надежной доставки грузов.

Евгений Чернов