Беспилотники ударили по двум промышленным объектам на севере Пермского края

Вооруженные силы Украины ведут массированную атаку севера Пермского края с помощью беспилотников. Над регионом сбили 36 беспилотников. Под удар попали два промышленных объекта. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

По словам господина Махонина, сбитые БПЛА упали в нежилом массиве. Обошлось без пострадавших. На месте ЧП ведется мониторинг качества воздуха. Однако о повреждении промышленных объектов информация не поступала.