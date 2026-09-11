Бесплатные мастер-классы, флешмобы, подарки и тысячи фото: программа 14-го Парада первоклассников

12 сентября 2026 года в 12:00 в парке имени Гагарина пройдет ставший уже визитной карточкой города 14-й по счету «Парад первоклассников». Традиционно мероприятие соберет на одной площадке сотни семей с детьми-первоклассниками, педагогов и выпускников прошлых лет.

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Главная особенность парада – возвращение к идее настоящего городского шествия. В полдень оно стартует от входа на стадион «Центральный» и двинется по улице Коммуны в парк имени Гагарина. Само движение станет символичным стартом учебного пути: дети не просто придут в парк, а прошествуют навстречу новому этапу жизни под аплодисменты горожан.

Далее на главной сцене состоится торжественное открытие праздника. Сердцем проекта остается масштабная фотогалерея под открытым небом. Тысячи снимков вчерашних дошколят растянутся вдоль центральных аллей парка. Под каждой фотографией будет размещена подпись с детской мечтой о будущей профессии. Все фотографии, размещенные через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город», попадут на «Аллею первоклассников». Галерею можно будет посетить две недели после мероприятия, затем плакаты передадут в школы. Спустя много лет выпускники смогут найти свои снимки и сравнить детские ожидания с выбранной профессией.

На территории парка развернется 47 интерактивных площадок, которые познакомят ребят с полезными и важными профессиями. Здесь не будет скучных лекций, а только увлекательные мастер-классы. Ребята смогут примерить настоящую каску строителя и сесть за руль автомобиля, надеть белый халат врача и научиться подавать команды служебным собакам. Будущие журналисты запишут свой первый стендап, физики и химики проведут безопасные, но зрелищные опыты под присмотром наставников. Отдельный блок традиционно посвятят творческим специальностям: от флористики до работы с искусственным интеллектом.

В этом году впервые будут представлены эксперты по китайскому технологическому рынку, инженеры космических систем, микроэлектроники и чипов, а также представители многих других профессий.

Все мастер-классы для ребят абсолютно бесплатные.

Чтобы превратить день в настоящее приключение, организаторы придумали интерактивный дневник участника. Детям нужно пройти несколько локаций, поучаствовать в мастер-классах, собрать впечатления и получить призы!

На специальном стенде сотрудники компании «Интерсвязь» расскажут детям и их родителям о том, как сделать дорогу до школы и кружков легкой и безопасной. Специалисты покажут, как превратить домофонный ключ-брелок в транспортную карту, которой можно пользоваться для проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах по всей челябинской агломерации. Её можно удаленно пополнять без очередей, отслеживать с её помощью перемещения ребёнка по городу и блокировать в случае утери.

Праздничный концерт на протяжении всего мероприятия будет идти на центральной сцене парка. В программе – лучшие хореографические и вокальные коллективы Челябинска, а также специальные гости. Атмосферу поддержат ведущие, которые проведут серию массовых флешмобов для детей прямо перед сценой.

Ждем всех первоклассников Челябинска, их мам, пап, бабушек и дедушек 12 сентября в 12:00 в парке имени Гагарина. Приходите всей семьей, чтобы поддержать добрую традицию начала учебного года.

ООО «Интерсвязь»