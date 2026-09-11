В День города челябинцев ожидают дожди и ветер до 25 м в секунду

На 12 и 13 сентября в Челябинской области прогнозируются дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 м в секунду. Информация отражена на сайте регионального гидрометцентра.

Ночью 12 сентября температура воздуха ожидается в пределах от +8°C до +13°C, днем несколько потеплеет — до +16°C, +21°C. Ветер северо-западный, западный 4–9 м в секунду, днем местами порывы до 14 м, при грозах шквалистое усиление до 20–25 м. По предварительным данным, ночью 13 сентября температура воздуха достигнет +7°C, +12°C, днем +15°C, +20°C. Ветер западный ночью 3–8 м в секунду, днем 5–10 м, порывы до 17 м, местами усиление до 25 м.

Виталина Ярховска