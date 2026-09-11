Беспилотники атаковали два предприятия на севере Прикамья

На северные территории Пермского края идет массированная атака БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Под нее попали два промышленных предприятия.

«Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают удары беспилотников. На данный момент наши ребята сбили 36 БПЛА. Все они упали в нежилом массиве», - написал господин Махонин. По его словам, пострадавших нет. Ведется мониторинг качества воздуха. На месте работают оперативные и экстренные службы.