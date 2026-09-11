Уроженца Бурятии иноагента Дугарова заочно приговорили к 18 годам лишения свободы

Общественный активист из Бурятии Доржо Дугаров (признан иностранным агентом в России) заочно признан виновным в совершении преступлений по статьям о публичном оправдании терроризма, а также участии в деятельности террористической организации. Суд вынес вердикт: 18 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в исправительной колонии строгого режима.

Как отмечается в сообщении суда, установлено, что у проживающего за рубежом активиста радикальные взгляды, «направленные на отделение Республики Бурятия от Российской Федерации и создание своего независимого националистического государства». В период с мая 2022 года по настоящее время Дугаров (признан иностранным агентом в России) принимает участие в деятельности организации «Лига свободных наций» (признана в России террористической и экстремистской организацией и запрещена) в качестве советника по международным делам. Организация пропагандирует выход из состава России национальных регионов, создание на территории России национал-сепаратистского вооруженного подполья, призывает к совершению терактов, диверсий, содействию террористической деятельности.

Подчеркивается, что осужденный продолжил участие в деятельности организации после признания ее террористической. В качестве дополнительного наказания суд лишил активиста права в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением комментариев и иных материалов, администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в интернете и соцсетях.

Влад Никифоров, Иркутск