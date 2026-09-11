Сотрудник Росгвардии родом из Прикамья погиб при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии

В Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии во время схода лавины погиб альпинист и боец Росгвардии из Пермского края, уроженец Нытвы Сергей Якушенко. Об этом сообщает телеканал «Рифей».

6 сентября под удар лавины попала группа в составе 33 человек. 15 альпинистов погибли, еще двое пропали без вести. Часть погибших альпинистов являлась сотрудниками одного из подразделений Росгвардии. По данным «Ъ-Прикамье», господин Якушенко проходил службу в одном из подразделений, дислоцированном на севере страны.

«Он любил эти самые горы всей душой. Сергей служил в спецназе, защищал Родину, был сильным духом и никогда не отступал! В жизни он оставался человеком редкой душевной щедрости: всегда приходил на помощь, умел поддержать, рассмешить, выслушать и щедро делился тем, что имел», — приводит слова родственников телеканал.

Прощание с Сергеем Якушенко пройдет в Перми 12 сентября. Похороны пройдут в Нытве.