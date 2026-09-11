В Перми снова заработала АЗС, выставленная на продажу

В Свердловском районе Перми вновь начались продажи топлива на заправочной станции сети Atom Oil по улице Хлебозаводской, 18. Как следует из сервиса данных «ГдеБенз», на данный момент в продаже имеются бензины Аи-92 и Аи-95. Литр 92-го стоит 135 рублей, 95-го — 155 рублей. Согласно информации сервиса, очередей утром 11 сентября не наблюдалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Эта АЗС работала в начале лета, но после начала трудностей с топливным обеспечением закрылась и была выставлена на продажу за 7 млн руб. Сейчас в объявлении на Avito цена за объект снизилась до 6 млн руб.

Единственная в Перми АЗС челябинской сети Atom Oil открылась в 2025 году. В компании тогда подчеркивали, что решение выйти на пермский рынок связано с достаточной покупательской способностью региона. При этом в краевой столице планировалось открыть еще две-три заправки