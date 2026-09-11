Иноагента из Астрахани оштрафовали за нарушение сроков отчетности

Суд в Астрахани оштрафовал на 30 тыс. руб. местного жителя, внесенного в реестр иноагентов. Мужчина не представил в установленный срок необходимые отчеты, сообщили в пресс-службе Трусовского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханец-иноагент проигнорировал сроки подачи отчетов и суд

Фото: Марина Окорокова Астраханец-иноагент проигнорировал сроки подачи отчетов и суд

Фото: Марина Окорокова

Господина Мысенко (иноагент) включили в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 20 марта 2026 года. В связи с этим на него были возложены обязанности по регулярному представлению отчетности в уполномоченный орган.

Суд установил, что астраханец не подал до 15 апреля отчеты за первый квартал этого года по формам № ОИА003 и № ОИА007. На мужчину составили административный протокол по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. В суд правонарушитель не явился. Постановление он сможет обжаловать в облсуде.

Марина Окорокова