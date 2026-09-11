Хакеры украли данные 246 тысяч японских госслужащих

Цифровое агентство при правительстве Японии сообщило о несанкционированном доступе к своим серверам. Согласно заявлению агентства, хакеры могли получить доступ к данным 246 тыс. госслужащих и сотрудников организаций, работающих с ИТ-платформой Government Solution Service (GSS; Сервис правительственных решений).

Цифровое агентство сообщило, что в конце июня оно обнаружило доступ к большому массиву своих данных. По его сведениям, в среди украденных данных могут быть имена, адреса, номера телефонов, адреса электронной почты.

Как заявляет цифровое агентство, никаких данных о том, что злоумышленники как-то воспользовались этими сведениями, нет.

Яна Рождественская