В Чишмах выдали землю без торгов под многофункциональный комплекс

ООО «Фининвест» получит земельный участок в Чишмах в аренду без торгов для строительства многофункционального комплекса «Альянс». Участок площадью 1,16 га расположен на Революционной улице. Соответствующее распоряжение главы Башкирии Радия Хабирова опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации республики.

Министерство земельных и имущественных отношений региона должно заключить договор аренды.

Компания инвестирует в строительство 250 млн руб. Планируется создать пять рабочих мест. Проект признали приоритетным в феврале этого года.

ООО «Фининвест» зарегистрировано в декабре 2012 года. Владельцем является Руслан Хамитов. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. В 2025 году выручка равнялась 3,1 млн руб., чистая прибыль — 536 тыс. руб.

Майя Иванова