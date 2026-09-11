Главное на рынке недвижимости к утру 11 сентября

Авиационная корпорация «Рубин» подала единственную заявку на участие в торгах по продаже административного здания концерна «Созвездие» (входит в «Ростех») рядом с Белорусским вокзалом. Процедуру признали несостоявшейся, однако по ее условиям организатор вправе заключить договор купли-продажи, пишет Telegram-канал Filatoff Inc. Сумма сделки составила 1,16 млрд руб., что соответствует начальной стоимости. Лот включает участок площадью 0,34 га и восьмиэтажное здание площадью 7,7 тыс. кв. м. Строение 1958 года постройки расположено на 1-й улице Ямского Поля. Покупатель также получит право аренды на 49 лет соседнего участка площадью 0,13 га. «Созвездие» останется арендатором здания до конца 2028 года.

Девелопер «Вершина» повторно выставила на продажу четырехзвездочный отель «Звездный» в Сочи, начальную стоимость снизили до 3,7 млрд руб., следует из данных Российского акционерного дома (РАД). Цена отсечения составляет 3,2 млрд руб. Лот включает в себя 99,97% акций АО «Отель “Звездный”», на балансе которого находится участок площадью 1,2 га и здания общей площадью 20,6 тыс. кв. м. Объект располагается на улице Гагарина. «Вершина», принадлежащая предпринимательнице Анне Невзоровой, приобрела отель у правительства Ленобласти за 4,5 млрд руб. В середине августа объект выставляли на продажу за 4,1 млрд руб., однако заявок никто не подал.

Инвестиционно-финансовая компания «Солид» стала единственным участником торгов по продаже участка площадью 0,3 га и здания площадью 1,4 тыс. кв. м на северо-западе Москвы. Компания предложила за объект, находящийся на Хорошевском шоссе, 360,7 млн руб. Здание относится к исторически ценным градоформирующим объектам. Оно относится к ансамблю Николаевских казарм Первого Донского казачьего полка и Первой гвардейской артиллерийской бригады (конец XIX века). Ранее актив принадлежал АО «РЭУ», а после его банкротства был выставлен на продажу. Как отмечает Telegram-канал «Железобетонный замес», компания «Солид» может разместить в здании офис, поскольку она зарегистрирована по соседству на Хорошевском шоссе.

Девелопер MR Group приобрел земельный участок на Арбате, примыкающий к строительной площадке другого своего актива — клубного дома «Люче» в Староваганьковском переулке, пишет Telegram-канал «Стройки — и точка». На участке располагаются два нежилых здания 1865 года постройки. Строения находятся на балансе компании «Ант Инк», которую возглавила Юлия Терновская, аффилированная с MR. Как отмечается, эти здания не имеют статуса объектов культурного наследия. Вероятно, их используют для строительства второй очереди клубного дома «Люче», отмечает канал.

Банк «Дом.РФ» профинансирует застройку территории бывшей кондитерской фабрики «Красный Октябрь» на стрелке острова Балчуг, сообщает «РИА Недвижимость». На Берсеневской набережной планируют возвести клубные дома на 129 квартир, отреставрировать исторические корпуса фабрики «Эйнем», а также построить новые коммерческие помещения и подземный паркинг на 333 места. «Практическая реализация партнерства уже началась. Банк открыл финансирование второй очереди жилых резиденций», — отметили в компании. Кроме того, выделенные средства направят на строительство двух проектов коммерческой недвижимости в Москве и пятизвездочного гостиничного комплекса в Нижнем Новгороде.

Мосгосстройнадзор получил полномочия по контролю за обращением со строительными отходами при возведении и сносе зданий, сообщила пресс-служба ведомства. Надзорный орган сможет комплексно оценивать соблюдение требований к обращению со строительными отходами непосредственно на площадках. В частности, он будет сопоставлять сведения в проектной документации с информацией о транспортировке отходов в системе «ОССиГ». Кроме того, Мосгосстройнадзор будет отвечать за информационное оформление ветрозащитных и пылезащитных ограждений. Если они не соответствуют нормам, ведомство сможет их демонтировать.