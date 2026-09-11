В Кирове возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр. Дело расследуется по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кирове возбудили дело о незаконных азартных играх

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Кирове возбудили дело о незаконных азартных играх

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, кировчанин организовал азартные игры в нескольких нежилых помещениях на территории города. Он использовал игровые терминалы вне игорной зоны.

Игровое оборудование изъяли правоохранители.

Анна Кайдалова