В Кирове возбудили дело о незаконных азартных играх
В Кирове возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной организации и проведении азартных игр. Дело расследуется по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
В Кирове возбудили дело о незаконных азартных играх
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, кировчанин организовал азартные игры в нескольких нежилых помещениях на территории города. Он использовал игровые терминалы вне игорной зоны.
Игровое оборудование изъяли правоохранители.