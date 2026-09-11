Борчанин получил 3,5 года колонии за экстремизм

Сергей Ушаков приговорен Борским городским судом к 3,5 года колонии общего режима за участие в экстремистской деятельности и предоставление средств экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 и ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что фигурант вступил в запрещенную организацию, преследуя идеи насильственного изменения основ конституционного строя в РФ и выражая недовольство проводимой в России внутренней политикой.

По данным регионального СУ СКР, с 2023 года подсудимый неоднократно переводил деньги на счета запрещенной организации — всего 50 тыс. руб.

Кроме реального срока, осужденному на полгода запретили участвовать в деятельности общественных организаций и конфисковали у него используемые при совершении преступлений моноблок, мобильный телефон и 50 тыс. руб.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Галина Шамберина