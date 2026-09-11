Пермский стартап Miro продан итальянской компании почти за $1,4 млрд

Итальянская технологическая компания Bending Spoons договорилась о приобретении платформы для совместной работы Miro, сообщает Forbes. Планируется, что сделка стоимостью $1,355 млрд будет закрыта в четвертом квартале 2026 года. При этом размер акционерного капитала компании достигает $1,79 млрд. После закрытия сделки новые владельцы планируют вложить средства в повышение производительности и расширение функционала продукта. Часть акционеров Miro вложит $295 млн из полученных средств в новые акции Bending Spoons.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран основатель Miro Андрей Хусид

Фото: пермский филиал ВШЭ основатель Miro Андрей Хусид

Фото: пермский филиал ВШЭ

Miro был основан выходцами из Перми Андреем Хусидом и Олегом Шардиным. Сервис предназначен для организации виртуальных встреч, с функцией обмена фото, видео и другими документами. В 2022 году компания объявила о том, что ее российское подразделение будет ликвидировано. Сейчас штаб-квартиры Miro расположены в Сан-Франциско и Амстердаме. Позднее сервис перестал быть доступен в России и Белоруссии. Стоит отметить, что в 2022 году стоимость компании оценивалась в $17,5 млрд.