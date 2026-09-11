Пункт помощи в Казани ежедневно принимает до 120 нуждающихся

Пункт помощи «Приюта человека» на улице Степана Халтурина в Казани ежедневно посещают 100–120 человек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Пункт работает с мая прошлого года. Здесь выдают горячее питание и одежду, работают вещевой и продуктовый склады. На кухне готовят до 450 порций в день, 70 из них — горячее питание.

С начала года пункт выдал нуждающимся 100 тыс. единиц одежды. За неделю здесь передают 5–8 тыс. предметов гардероба.

Посетители также могут получить помощь в трудоустройстве. В проекте предусмотрены юридические консультации, ночлег и другие виды поддержки.

Всего в Казани работают 14 таких пунктов.

Анна Кайдалова