ВТБ не согласился с решением суда в Гонконге по выплате расходов бывшей «дочки»

ВТБ не согласен с определением Высокого суда Гонконга, который обязал банк выплатить 1,3 млн гонконгских долларов (около 13 млн руб.) в обеспечение судебных расходов своей бывшей дочерней структуры OWH SE. В комментарии «Ъ» кредитная организация назвала решение дискриминационным.

Российский банк заключал валютные сделки с бывшей «дочкой» OWH в Германии с 2003 года. После начала СВО в 2022 году немецкий финансовый регулятор BaFin запретил переводить любые активы в адрес российской материнской группы ВТБ. Дочерняя структура осталась должна €112,6 млн (11 млрд руб.).

Тогда же компании договорились прекратить обязательства по спорным сделкам. В соглашении была оговорка, что споры могут быть разрешены через арбитраж в Гонконге. ВТБ через российский суд смог взыскать с «дочки» €19,25 млн (1,8 млрд руб.) задолженности по договору и добился запрета оспаривать это решение за рубежом.

OWH через Высокий суд Гонконга в 2023 году добилась промежуточного запрета ВТБ продолжать это разбирательство и инициировать новые по тому же долгу, если это не сделано в рамках оговорки. В 2024 году гонконгский суд полноценно запретил ВТБ вести разбирательства в России и усмотрел нарушение оговорки.

Российский банк опротестовал решение, но OWH в 2025 году в процессе апелляции потребовала обеспечить ее судебные издержки в размере 1,3 млн гонконгских долларов. Суд встал на сторону немецкого банка.