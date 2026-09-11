В Пензенской области стартовало голосование за новый облик аэропорта

В Пензенской области сегодня стартовало голосование за проект реконструкции аэропорта. Жителям региона предлагают выбрать новый облик воздушной гавани. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Мельниченко запустил голосование за новый облик пензенского аэровокзала

Фото: t.me / omelnichenko Олег Мельниченко запустил голосование за новый облик пензенского аэровокзала

Фото: t.me / omelnichenko

Свой голос пензенцы могут оставить под постами о голосовании в соцмедиа губернатора, в том числе во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Выбрать новое здание аэровокзала предлагается из четырех вариантов.

Так, Бюро Асадова предложило сделать ставку на переосмысление золотого снопа и предусмотрело зимний сад, а VIP-терминал дополнило лаунж-зоной, кафе, переговорными и конференц-залом. Бюро «Хвоя» предложило здание вокруг внутреннего двора с двумя висячими садами, раздробленное на модули-квадраты со стороной 30 метров для удобной перепланировки и блока международных линий. Бюро «Космос» разработало ансамбль павильонов в стиле усадьбы с колоннадами из землебита и интерактивным потолочным панно. Мастерская Тотана Кузембаева предложила мотивы Пензенской области — скатные крыши, деревянные конструкции и орнаменты вышивки — в сочетании со стеклом и светлыми материалами. Иллюстрации к проектам опубликованы в соцсетях губернатора.

«Концепции обязательно будут доработаны на градостроительном совете. Специалисты уделят должное внимание функциональности и практичности здания, чтобы аэровокзал был не только красивым, но и максимально удобным для пассажиров», — уточнил глава региона. Голосование продлится десять дней.

Марина Окорокова