Нижегородские власти подготовили льготы для проектов благоустройства парков

Минимущества Нижегородской области опубликовало проект поправок к закону о регулировании земельных отношений, которые позволят инвесторам получать земельные участки без торгов для благоустройства парков культуры и отдыха. Подобные проекты будут признавать масштабными, что позволит им воспользоваться льготой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Также инвесторы смогут строить в парках некапитальные сооружения, следует из законопроекта. На льготу смогут претендовать юрлица и филиалы, зарегистрированные в Нижегородской области. Чтобы получить преференцию, инвестор должен увеличить количество рабочих мест и налоговые выплаты, а срок реализации проекта не должен превышать 49 лет.

Изменения необходимы для развития инфраструктуры парков культуры и отдыха, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. После общественных обсуждений и антикоррупционной экспертизы его внесут в заксобрание Нижегородской области.

Владимир Зубарев