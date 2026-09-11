В Челябинской области провели учения по предотвращению теракта

С 10 по 11 сентября 2026 года на Южном Урале проведено тактико-специальное учение по пресечению террористического акта на одном из стратегически значимых объектов региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по области.

Основной целью учений является формирование комплекса мероприятий по противодействию терроризму и экстремистской деятельности. Выработаны меры, в рамках которых оценен уровень знаний, умений и навыков по организации проверки информации и управлению силами и средствами. Отработано боевое мероприятие по задержанию условных террористов, а также по устранению последствий теракта. В мероприятии приняли участие сотрудники УФСБ России по Челябинской области, региональных структур Пограничной службы ФСБ, МВД, СК, МЧС, ФСИН, ФСО России, Росгвардии, ЮУ ЛУ МВД России на транспорте, а также антитеррористической комиссии области.