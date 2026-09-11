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Двух нижегородцев арестовали по обвинению в попытке убийства иностранцев

Уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбудили по факту нападения на двух иностранцев в городе Перевозе Нижегородской области. В качестве подозреваемых задержаны россияне 22 и 33 лет, сообщили в региональном СУ СКР.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Как уточнили в областном ГУ МВД, сообщение об избиении иностранцев неизвестными в масках поступило в полицию вечером 7 сентября.

Потерпевшими оказались 29-летний и 37-летний работники швейного производства. На территории России они находятся легально. Один из них сейчас в реанимации.

При обысках у ранее несудимых подозреваемых изъяли орудия преступления. Они пояснили, что избили иностранцев на почве неприязненных отношений. Оба фигуранта арестованы, расследование продолжается.

Галина Шамберина