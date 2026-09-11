Цена на нефть выросла $108 за баррель впервые с мая

Мировая цена на нефть марки Brent выросла на 0,9%, до $108,59 за баррель — максимума с мая. Днем ранее цена на нефть также доходила до отметки $108, однако к концу торгов снизилась до $107,63 за баррель.

Как отмечает CNN, рост цены на нефть отражает активизацию обменов ударами между США и Ираном, а также боевых действий в Ормузском проливе и Красном море. «Рост отражает тот факт, что рынок по-прежнему учитывает при ценообразовании постоянный геополитический риск, когда не видно надежного пути к деэскалации напряженности в Персидском заливе»,— цитирует CNBC аналитиков нидерландского банка ING.

С начала года цены на нефть выросли более чем на 75%.

Яна Рождественская