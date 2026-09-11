Цена на нефть выросла $108 за баррель впервые с мая
Мировая цена на нефть марки Brent выросла на 0,9%, до $108,59 за баррель — максимума с мая. Днем ранее цена на нефть также доходила до отметки $108, однако к концу торгов снизилась до $107,63 за баррель.
Как отмечает CNN, рост цены на нефть отражает активизацию обменов ударами между США и Ираном, а также боевых действий в Ормузском проливе и Красном море. «Рост отражает тот факт, что рынок по-прежнему учитывает при ценообразовании постоянный геополитический риск, когда не видно надежного пути к деэскалации напряженности в Персидском заливе»,— цитирует CNBC аналитиков нидерландского банка ING.
С начала года цены на нефть выросли более чем на 75%.
Ключевой канал влияния на рынок — Ормузский пролив: через него проходит основной объем поставок нефти из стран Персидского залива. Потоки нефти через пролив составляют в настоящее время в среднем 4–5 млн баррелей в сутки — в четыре-пять раз меньше значений до начала войны в районе Персидского залива. Поэтому геополитическая премия в цене Brent, которую аналитики оценивают в $15–25 за баррель, отражает не только страх дальнейшей эскалации, но и уже фактическое сокращение поставок.
Перевозчики частично приспосабливаются: используются альтернативные экспортные маршруты, челночные перевозки и перегрузка нефти с судна на судно за пределами наиболее рискованных участков. Это позволяет сохранить часть поставок, но делает логистику дороже и увеличивает спрос на танкерный тоннаж.
Для Баб-эль-Мандебского пролива обход также возможен: он увеличит экспортное плечо и транспортные расходы, но нефть сможет поступать, например, в Европу.