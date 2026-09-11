Сотрудников РЖД осудили за растрату и причинение ущерба на 13 млн рублей

Советский районный суд Челябинска рассмотрел уголовное дело в отношении сотрудников ОАО «РЖД» Сергея Бояркина, Дмитрия Астапени и генерального директора ООО «Современный город» Михаила Новосада. За хищение имущества и фиктивное трудоустройство, причинившие ущерб в 13,7 млн руб., им назначили наказание в виде лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что в 2019–2020 годах Бояркин и Астапеня, являясь материально ответственными лицами одной из путевых машинных станций ЮУЖД, при пособничестве Новосада истратили вверенное им имущество компании. Также сотрудники РЖД для извлечения личной выгоды использовали имущество не для производственных нужд. Материальный ущерб составил 13,1 млн руб. Кроме того, Астапеня фиктивно трудоустроил в ОАО «РЖД» трех граждан, которые фактически не осуществляли трудовую деятельность, и получал зарплату за них. Ущерб превысил 598,9 тыс. руб. Его Астапеня возместил в полном объеме.

Всех троих признали виновными в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ; ч, 3, 4 ст. 160 УК РФ). дополнительно Сергея Бояркина — в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), Дмитрия Астапеню — в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 285 УК РФ). Первому назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет в колонии общего режима и штрафа в размере 150 тыс. руб. Его подельники получили по четыре года лишения свободы условно. Астапеню оштрафовали на 21 тыс. руб., Новосада — на 54 тыс. руб. Гражданский иск ОАО «РЖД» о взыскании материального ущерба удовлетворен. С Бояркина и Новосада в пользу ОАО «РЖД» солидарно взыскано 9 млн руб. С Бояркина взыскан материальный ущерб в сумме 2,4 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска