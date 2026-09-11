Топ-менеджер на час

Топ-менеджеры вынуждены идти в консультанты и советники, их доля на рынке составляет уже 50%. Такие цифры в беседе с “Ъ FM” озвучивают рекрутеры. Сложности не только с поиском работы в штат, но и с проектной занятостью. Среди причин — возрастной порог. Сколько стоит экспертиза управленцев? И какие варианты есть у соискателей и бизнеса?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бывший топ-менеджер Сергей вот уже полтора года не может найти работу. Он занимал руководящую должность в банке из топ-10. К уровню экспертизы и опыту, по сути, не должно быть вопросов, тем более когда есть рекомендации. Кандидат даже серьезно понизил зарплатную планку. Но за это время, как рассказывает сам финансист, было лишь пару-тройку серьезных офферов:

«По независящим от меня причинам пришлось уйти с прошлого места работы. Компания выдала мне хороший "парашют". Первый прецедент случился в одном из крупных банков: веяния, из-за которых мне пришлось уйти с прошлого места, докатились и до этого учреждения. Я там уже выходил на уровень проверки полиграфом, но команду убрали, и люди из нее до сих пор тоже ищут работу.

Вторая засада, которая меня встретила, — достаточно крупные финансовые и IT-компании. Мне 48 лет, эйчаровцы, проводя интервью, говорят: "У тебя неплохое резюме, нам все нравится, но возраст…" Сейчас пытаюсь помочь одной компании в ее проекте, но без определенных гарантий: если у нас получится, мне заплатят; если нет, это станет просто хорошим опытом в копилку».

Не работают уже ни рекомендации, ни связи, делятся собеседники “Ъ FM”. А на открытые вакансии, даже если они и появляются, уже есть кандидаты. Так что бывшие управленцы ходят на собеседования, по сути, в роли статистов.

На позицию руководителей проектов в финтехе, например, ищут кандидатов не старше 35-40, якобы чтобы соблюсти синергию с молодой командой айтишников. Так что круг сужается. Многие ушли в консультанты и советники гендиректоров и работают сразу на несколько компаний, но по деньгам все равно выходит меньше, чем в найме, отметил управляющий партнер консалтинговой компании Birge Геннадий Ванин:

«Допустим, опытный финансовый директор консультирует несколько компаний по оптимизации долгового портфеля, привлечению финансирования и совокупно за два-три проекта имеет где-то от 1 млн руб. до 1,7 млн руб. в месяц. Но это человек с квалификацией, который, например, работая в найме, 30-40 млн руб. в год имел. По моей оценке, таких где-то 50-60%. Я думаю, что мы еще даже не внизу, все будет еще хуже».

Главной проблемой с почасовой экспертизой в России, хотя спрос на нее есть, остается высокий уровень недоверия бизнеса и вопросы безопасности. Но если брать мировую практику, то это уже устойчивый формат найма топов. Так, к примеру, на платформе Go Fractional со штаб квартирой в Нью-Йорке, количество гибридных вакансий выросло сразу на 40% только за три месяца. Средняя ставка сейчас — $160 в час.

«Газромнефть», в частности, сейчас ищет эксперта по рынку ИИ-агентов для технологического скаутинга на три с половиной месяца, бюджет по договоренности. А «Софт-Альянс» — руководителя отдела B2B-продаж международного ПО на полгода. Работать можно удаленно. Кандидатам предлагают проектную занятость, а соискатели —продают свое время, заметила управляющий партнер компании «Лаборатория карьеры» Анна Алфимова:

«Компании сейчас проводят поиск таких экспертов двумя способами: среди бывших сотрудников (этим пользуется крупный бизнес) и буквально через рекомендации. Площадкам либо несильно доверяют, либо не считают их эффективными. Например, все, что касается внедрения искусственного интеллекта, дороже. Средние ставки — от 20 тыс. руб. до 50 тыс. руб. в час.

Финансовые и маркетинг-директора, директора по продукту — таких профессионалов наиболее часто запрашивают на консалтинг.

Верхний грейд — уникальные эксперты, медийные люди, то есть чей бренд поможет как-то продвинуться бизнесу. В моей практике, например, если такого эксперта приглашаем на стратегическую сессию для компании, то это обходится в 300-500 тыс. руб. за пять-шесть часов».

Нижняя граница почасовой экспертизы на открытых площадках стоит в среднем 5 тыс. руб. При этом в России таких сервисов с гибридной занятостью для управленцев не больше трех, говорят рекрутеры. А вот в закрытых чатах, куда еще нужно попасть, цена достигает 15 тыс. руб. Но чаще предлагают проектную занятость: 300 тыс. руб. в месяц за 15 часов в неделю. Как правило, речь о специалистах среднего звена.

Аэлита Курмукова