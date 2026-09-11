В Уфе из-за марафона изменится схема движения общественного транспорта

Из-за проведения Уфимского международного марафона в центре города перекроют несколько улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

12-13 сентября будет закрыта улица Заки Валиди (от улицы Карла Маркса до Советской улицы).

13 сентября с полуночи до 15:00 будут закрыты улица Карла Маркса (от улицы Валиди до улицы Тукаева) и улица Тукаева (от улицы Карла Маркса до входа в стадион «Динамо»).

Также 13 сентября с 5:00 до 15:00 перекроют улицы: Заки Валиди (от Аксакова до Цюрупы), Цюрупы (от Заки Валиди до Революционной), Кирова (от Крупской до Крестьянской), Амурскую (в районе Кирова), Крестьянскую (в районе Кирова), Достоевского (от Цюрупы до Крупской), Крупской (от Достоевского до Чернышевского), Чернышевского (от Крупской до Цюрупы), Пушкина (от Цюрупы до Аксакова), Гоголя (от Заки Валиди до Чернышевского) и Аксакова (от Чернышевского до Заки Валиди).

14 сентября до 20:00 будет закрыта проезжая часть Театральной улицы.

Схемы маршрутов общественного транспорта изменятся, предупредили в мэрии.

Трамвайные маршруты 1, 5, 16 и 18 начнут работу 13 сентября после 15:00.

Выезды из дворов, которые находятся в зоне действия перекрытий, будут заблокированы.

В администрации рекомендуют заранее поставить личные автомобили в другом месте.

Майя Иванова