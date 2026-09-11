В Астрахани АЗС открыты только для машин с нечетными номерами

В Астрахани сегодня АЗС открыты для автомобилей с нечетными госномерами. Приобрести бензин могут автовладельцы, чьи номерные знаки машин оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Астрахани 11 сентября заправляются машины с нечетными номерами

Фото: max.ru / babushkin30 В Астрахани 11 сентября заправляются машины с нечетными номерами

Фото: max.ru / babushkin30

В Астрахани будут открыты 14 заправок сети «Газпром». Шесть АЗС работают с 8 утра и до 13-14 часов. Две заправки будут открыты с 12 до 18 часов (еще одна — до 16). Остальные откроются в 16:00 и закроются в 22 часа. На четыре станциях реализуют только бензин марки АИ-92: это АЗС на ул. Славянской, 1Д, ул. Магистральной, 30, пл. Заводской, 94Б и ул. Автозаправочной, 8).

В области работаю 16 заправок. Приобрести бензин можно вне зависимости от цифр госномера. На АЗС есть горючее всех марок, исключение составляет Наримановский район — на заправке «Газпром» в селе Тулугановка есть только АИ-92.

Марина Окорокова