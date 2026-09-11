Нижегородские «химики» получили до 22 лет колонии за 36 кг наркотиков

Сергея Цветкова и Александра Гусева в Нижнем Новгороде признали виновными в незаконном производстве наркотиков (ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Им назначили 22 и 18 лет колонии строгого режима, сообщили в Нижегородском областном суде. Решение вынесли с участием присяжных заседателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский областной суд Фото: Нижегородский областной суд

По данным областной прокуратуры, с июля 2024 по апрель 2025 года фигуранты вместе с иными участниками произвели более 36 кг наркотиков в подпольной нарколаборатории, которую организовали в частном доме в деревне Студенец Кстовского района Нижнего Новгорода. Подсудимым была отведена роль «химиков».

Около 13 кг запрещенных веществ они расфасовали и поместили в трех тайниках на территории Дзержинска, Кстовского и Богородского округов.

В июне 2025 года злоумышленников задержали силовики.

Приговор в законную силу пока не вступил. В отношении иных соучастников дела выделены в отдельные производства.

Галина Шамберина