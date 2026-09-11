В ЕГРН внесли сведения об объекте археологического наследия в Самарской области

Управление Росреестра по Самарской области сообщает, что в Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о территории объекта археологического наследия федерального значения «Двадцать пять курганов», расположенного в Красноярском районе Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

«На 1 июля текущего года в ЕГРН внесены сведения обо всех 54 объектах культурного наследия федерального значения, расположенных на территории Самарской области, и о 709 объектах культурного наследия регионального значения. Большая часть работы в отношении региональных объектов проведена, но еще не закончена. В ЕГРН еще предстоит внести сведения о 255 региональных объектах культурного наследия», — отмечает заместитель руководителя самарского Росреестра Татьяна Омельченко.

Внесение в ЕГРН сведений об объектах культурного наследия обеспечивает их защиту от незаконного завладения или нанесения ущерба. Процесс по наполнению ЕГРН данными об объектах культурного наследия федерального и регионального значения осуществляется по плану-графику, утвержденному Росреестром и Министерством культуры РФ.

Руфия Кутляева