На двух волгоградцев завели дело за осквернение братской могилы воинов 62-й Армии

В Городищенском районе Волгоградской области двух местных жителей подозревают в осквернении памяти защитников Отечества. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителей Городищенского района подозревают в осквернении символа воинской славы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области Жителей Городищенского района подозревают в осквернении символа воинской славы

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

По данным следствия, подозреваемые сняли видео на территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов 62-й Армии, погибших в Сталинградской битве». Записанный ролик был размещен в социальной сети, после чего его содержание расцененили как осквернение символа воинской славы России.

10 сентября в домах фигурантов прошли обыски. Мероприятия проводились следователями регионального управления СКР совместно с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД и Управления ФСБ по Волгоградской области. После завершения следственных действий подозреваемых доставили в отдел для дальнейших процедур.

Марина Окорокова