В Тамбовской области задержан подозреваемый в сборе данных об объектах ТЭК

Сотрудники ФСБ задержали в Тамбовской области россиянина 2006 года рождения. Его подозревают в сборе сведений о военных объектах и ТЭК в интересах Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, россиянин инициативно связался с представителем Главного управления Минобороны Украины через мессенджер Telegram. По его заданию мужчина собирал данные о военных объектах, а также об объектах промышленного и топливно-энергетического комплексов в Тамбовской и соседних областях.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Решением суда его отправили под стражу.