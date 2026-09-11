Поликлиники в Березниках приостановили плановые приемы из-за опасности БПЛА

В связи с введением режима «Беспилотная опасность» в Березниках остановлены все плановые примы в поликлиниках для взрослых и детей.

«Сотрудники регистратур ведут перезапись на другое время»,— сообщается в соцсетях на страницах краевой больницы имени Вагнера. В сообщении указывается также, что за экстренной помощью жители могут обращаться в приемные отделения стационаров и в круглосуточный травмпункт в Березниках на ул. Деменева, 12.

Режим беспилотной опасности в Прикамье был введен сегодня утром. Минтербез региона сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников.