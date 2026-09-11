Военный учебный центр ИжГТУ открыл направление обучения на радиотелефониста

Военный учебный центр ИжГТУ запустил конкурсный отбор на новое направление обучения — по специальности «Радиотелефонист». После прохождения программы подготовки учащиеся зачисляются в запас с присвоением воинского звания. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин / Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин / Коммерсантъ

«Участвовать в отборе могут только студенты факультета “Информационные технологии, радиоэлектроника и приборостроение” второго курса по программе бакалавриата, а также второго и третьего курсов по программе специалитета»,— говорится в сообщении.

Заявления на специальность будут принимать с 15 сентября по 9 октября. Ранее в центре было доступно только одно направление военной подготовки — «Ремонт и хранение стрелкового оружия и средств ближнего боя».