Курганские полицейские изъяли нелегальные электронные сигареты на 70 млн рублей

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области и УМВД России по Кургану изъяли немаркированные электронные системы доставки никотина и жидкости к ним на сумму более 70 млн руб. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, организатором криминального бизнеса стал россиянин, проживающий за границей. Используя серые схемы, он наладил поставки в разные регионы электронных сигарет и жидкостей к ним. На все изделия наклеивали один и тот же QR-код и распространяли их оптовыми партиями, хотя на каждую единицу такой продукции должна наноситься индивидуальная маркировка. В магазинах и складских помещениях на территории Курганской и Свердловской областей полицейские изъяли порядка 25 тыс. единиц нелегального товара. Оперативники задержали жителя Курганской области, который мог отвечать за работу незаконной схемы в Зауралье. Возбуждено дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (хранение продукции без маркировки). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска