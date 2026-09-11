В Дзержинске при атаке БПЛА повреждены многоквартирные и частные дома

Многоквартирные и частные дома, а также автомобили были повреждены при падении обломков беспилотников в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в «Максе».

В ночь на 11 сентября силы Минобороны России, Росгвардии и отряда «Барс НН» отразили атаку 51 беспилотника, уточнил господин Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы»,— рассказал губернатор Нижегородской области. Он отметил, что тем, чье имущество было повреждено при налете БПЛА, будет оказана необходимая помощь и поддержка.