В Оренбуржье с организации взыскали 20 млн рублей в качестве компенсации за вред окружающей среде

Природоохранная прокуратура в судебном порядке взыскала в пользу государства компенсацию вреда, причиненного земельному участку. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, Оренбургская природоохранная межрайонная прокуратура установила, что на арендуемом организацией земельном участке расположена площадка по добыче нефтепродуктов. При ее обустройстве компания сняла плодородный слой почвы. Деятельность общества причинила ущерб окружающей среде на сумму более 20 млн руб.

Руфия Кутляева