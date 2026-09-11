Три компании из Прикамья занимались нелегальной финансовой деятельностью

В первом полугодии 2026 года Банк России внес в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке три организации из Пермского края. Две из них незаконно выдавали займы населению, а одна —незаконно привлекала инвестиции. Об этом сообщает пресс-служба Пермского отделения Банка России.

Нелегальные кредиторы маскировались под микрофинансовую компанию и сберегательный потребительский кооператив. При получении займа у таких компаний клиенты сталкиваются с переплатой процентов, изменением условий договора и силовыми методами взыскания долга при малейшей просрочке.

«Легальные кредиторы — банки, МФО, ломбарды — действуют в рамках правового поля. Закон не только устанавливает предельную процентную ставку и ограничивает сумму переплаты по займу, но и регламентирует допустимые способы взыскания долгов. А вот нелегальные кредиторы прибегают к противозаконным приемам, в том числе к запугиванию и угрозам», — отметил управляющий Пермским отделением Банка России Алексей Моночков.

Компания, незаконно привлекавшая инвестиции граждан, не имела на это соответствующего права, предусмотренного законодательством, кроме того, у нее не было разрешения Банка России на подобную деятельность. Клиенты таких организаций рискуют потерять вложенные деньги.