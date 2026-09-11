В Челябинске запустили связь 5G

По поручению президента России Владимира Путина впервые в стране запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, в том числе в Челябинске, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Доступ к мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили четыре оператора: «Мегафон», МТС, «Билайн» и Т2. В Новосибирске и Казани работают «Мегафон» и МТС, в Самаре — «Билайн» и «Мегафон», в Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери — «Мегафон». В Волгограде, Красноярске и Перми сеть обслуживает Т2, в Уфе — МТС, в Ярославле — «Билайн».

В Челябинске сеть 5G первым запустил оператор Т2.

Сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple, подчеркивают в ведомстве. Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года.

Виталина Ярховска