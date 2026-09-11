«Ничего хорошего нас впереди не ждет»

Скорбная дата: исполняется 25 лет событиям 11 сентября 2001 года. Президент США Дональд Трамп выступит с речью на официальной памятной церемонии в Пентагоне. Мемориал Ground Zero в Нью-Йорке, где запрещены речи политиков, посетит вице-президент Джей Ди Вэнс. Россия в эти даты, как правило, напоминает об упущенных шансах на сближение с Западом. Политический обозревать “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мировое сообщество не смогло извлечь урок из этой трагедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

25 лет исполняется самой страшной трагедии XXI века. 19 смертников захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий был направлен в здание Пентагона, четвертый борт упал в поле в штате Пенсильвания. Официальная версия: пассажиры пытались обезвредить террористов. Чтобы этого не допустить, угонщики направили машину в землю. В общей сложности погибли 2977 человек, тысячи получили ранения.

По сути, этот теракт разрушил мечты прогрессивного человечества о спокойном мире.

Думали, настал новый век, войны позади, наступило будущее, построим новое мультикультурное общество без расовой, национальной и прочей розни, бороться станем исключительно с парниковым эффектом и загрязнением атмосферы. И вот минуло 25 лет, и сейчас всерьез идут разговоры о гибели человечества и ядерном апокалипсисе. Есть очень близкая к истине точка зрения, что фактически мы живем в условиях третьей или даже четвертой мировой войны.

Наверное, нелишне в очередной раз напомнить: Владимир Путин был первым иностранным лидером, который позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему сразу после трагедии. Россия полностью поддержала последующую американскую кампанию в Афганистане против правящего там режима талибов и оказывала союзникам всяческое содействие. Москва согласилась с открытием военных баз США в Узбекистане и Киргизстане.

Американский лидер тогда публично называл российскую помощь «неоценимой». Всё это расценили как реальное окончание холодной войны и возврат во времена антигитлеровской коалиции, когда мы все вместе боролись с мировым злом. Не случилось. Сейчас президент Дональд Трамп вновь готов сотрудничать, а, может быть, даже и дружить, но с рядом условий. Так что не исключено, что в итоге всё и получится, пусть верится в это с большим трудом.

И еще относительно дня сегодняшнего: мэром Нью-Йорка, как известно, избран Зохран Мамдани, бывший мигрант, мусульманин, политик крайне левых взглядов. Он представил объемный доклад, 170 страниц текста. Общий его смысл в том, что тогдашние городские власти скрыли реальные факты о загрязнении воздуха, что привело к многочисленным летальным исходам.

Общество, причем не только в Америке, переживает глубокий раскол относительно выбора дальнейшего пути.

Талибы вновь правят в Афганистане. Отношения России и Запада, в частности США, достигли самой нижней точки со времен холодной войны. Есть основания предполагать, что ничего хорошего нас впереди не ждет. 11 сентября было грозным предупреждением, которое, получается, оказалось полностью проигнорировано. Тем не менее будущее выглядит не таким уж и мрачным. В XXI веке происходит и техническая революция, которая может отвлечь человечество от желания убивать друг друга.

Фотогалерея Эхо теракта 11 сентября Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания Фото: Chao Soi Cheong / AP В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека Фото: Brad Rickerby / Reuters Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон Фото: Richard Drew / AP Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру Фото: William Kratzke / AP Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись Фото: Shannon Stapleton / Reuters Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой» Фото: Jeff Christensen / Reuters В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом Фото: Larry Downing / Reuters В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ Фото: Jerry Torrens / AP В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было Фото: Suzanne Plunkett / AP «Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик Фото: Suzanne Plunkett / AP Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона Фото: Shannon Stapleton / Reuters Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными Фото: Ray Stubblebine / Reuters Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год Фото: Mate Eric J. Tilford / AP Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль Фото: Doug Mills / Reuters Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку Фото: Mike Segar / Reuters 27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован Фото: Al Jazeera / AP 7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране Фото: AP В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии Фото: Peter Morgan / Reuters В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки Фото: Jim Young / Reuters Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением Фото: Eric Thayer / Reuters В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ) Фото: Shaun Best / Reuters На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших Фото: Михаил Палинчак / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 22 Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков-смертников из террористической организации «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ) захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера были направлены в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий — в здание Пентагона недалеко от Вашингтона. Пассажиры и команда четвертого судна попытались перехватить управление — он упал в поле в штате Пенсильвания Фото: Chao Soi Cheong / AP В 8:46 первый самолет на скорости около 750 км/ч врезался в северную башню Всемирного торгового центра, между 93-м и 99-м этажами. На борту лайнера были 81 пассажир и 11 членов экипажа. Все выходы из здания выше удара оказались завалены или перекрыты — внутри находились 1344 человека Фото: Brad Rickerby / Reuters Сотни людей погибли в момент удара первого самолета. Остальные оказались запертыми на верхних этажах и умерли от огня и дыма либо в момент обрушения здания. Около 200 человек разбились, выпрыгнув из окон Фото: Richard Drew / AP Через 17 минут вторая группа террористов врезалась на таком же угнанном лайнере в южную башню. На его борту были 56 пассажиров и 9 членов экипажа. Таран южной башни видели в прямом эфире по всему миру Фото: William Kratzke / AP Самолет врезался в южную башню под углом, поэтому одна из лестниц осталась целой, но до обрушения здания ею смогли воспользоваться лишь 18 человек — еще сотни погибли, не сумев спастись Фото: Shannon Stapleton / Reuters Многие пассажиры угнанных самолетов смогли дозвониться домой родным, близким или диспетчерам аэропортов. Вот сообщение одного из пассажиров лайнера за мгновение до тарана южной башни: «Они сказали, что у них есть бомба. В самолете становится все хуже. Я думаю, что они намерены отправиться в Чикаго или куда-то и врезаться в здание. Не волнуйся, папа. Если это произойдет, это будет очень быстро… Боже мой… Боже мой, боже мой» Фото: Jeff Christensen / Reuters В 9:37 третий захваченный самолет Boeing 757 врезался в здание Пентагона. На его борту были 58 пассажиров и 6 членов экипажа. В самом здании погибли 125 человек. В 10 утра четвертый самолет упал в штате Пенсильвания, в 200 км от Вашингтона, погибли 37 пассажиров и 7 членов экипажа. Четвертый самолет, как полагают эксперты и следствие, должен был врезаться либо в Капитолий, либо в Белый дом Фото: Larry Downing / Reuters В результате сильнейшего пожара после взрывов в башнях-близнецах в 9:59 обрушилась южная, а в 10:28 — северная башня ВТЦ Фото: Jerry Torrens / AP В 18:16 обрушилось 47-этажное здание комплекса Центра международной торговли, которое находилось рядом с башнями, людей в нем на тот момент не было Фото: Suzanne Plunkett / AP «Я бежал так быстро, как только мог. Оглянувшись через левое плечо, я успел увидеть огромное облако пыли и кусок падающего бетона. Обломки летели прямо в мою сторону. Я застыл, предчувствуя конец, и тут я увидел пожарную машину. Я решил спрятаться под ней, не имея ни малейшей уверенности в том, что это спасет меня. Я просто хотел спастись от обломков и действовал бессознательно»,— вспоминает сержант полиции Дэннис Фредерик Фото: Suzanne Plunkett / AP Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, 125 — в здании Пентагона Фото: Shannon Stapleton / Reuters Было опознано более 1,6 тыс. тел, личности остальных погибших оказались неустановленными Фото: Ray Stubblebine / Reuters Ущерб, нанесенный Нью-Йорку 11 сентября, оценивался в $36 млрд. Территорию, где стояли башни ВТЦ, расчищали более восьми месяцев. Западное крыло Пентагона, которое было разрушено, полностью восстановили через год Фото: Mate Eric J. Tilford / AP Сразу же после того, как спецслужбы подтвердили угон самолетов, президентский Boeing 747 с Джорджем Бушем и его командой был поднят пилотами на максимально возможную высоту. В пути на защищенную базу ВВС Barksdale под Сент-Луисом борт номер один сопровождали истребители ВВС США. В записках пресс-секретаря президента США Ари Флейшера зафиксирована такая реплика Буша-младшего: «Хочу попасть домой как можно скорее. Я не хочу, чтобы меня не пускали в Вашингтон, кто бы это ни был». Он вернулся в столицу через несколько часов, когда ситуация уже была взята под контроль Фото: Doug Mills / Reuters Имена террористов ФБР назвала через несколько часов после атак. 15 из 19 смертников были гражданами Саудовской Аравии, двое — Объединенных Арабских Эмиратов, один — Египта и еще один — Ливана. Все они находились в США на легальных основаниях, четверо из них прошли в стране летную подготовку Фото: Mike Segar / Reuters 27 сентября ФБР опубликовало фотографии террористов и заявило, что ответственность за атаки несет «Аль-Каида» (признана террористической и запрещена в РФ). Ее лидер Осама бен Ладен несколько лет публично отвергал свое участие в теракте 11 сентября. В 2004 году он опубликовал видеозапись, где заявил, что лично управлял 19 смертниками во время теракта. «Я и главнокомандующий Мохаммед Атта пришли к соглашению, что вся операция должна завершиться не более чем за 20 минут, пока Буш и его администрация не заметят происходящего»,— заявил террорист номер один. В 2011 году в ходе спецоперации американских войск в Пакистане он был ликвидирован Фото: Al Jazeera / AP 7 октября 2001 года после отказа Афганистана выдать Осаму бен Ладена США и другие страны НАТО начали против «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) военную операцию «Несокрушимая свобода». К концу года режим был свергнут, но после ухода американских войск в августе 2021 года они вернулись к власти в стране Фото: AP В своей речи в 2001 году Джордж Буш объяснил мотивацию террористов ненавистью к свободе и демократии США, его рейтинг после терактов вырос до 86%. В качестве причин указывались политика поддержки Штатами Израиля, агрессия против Ирака и присутствие американских войск в Саудовской Аравии Фото: Peter Morgan / Reuters В 2004 году Национальная комиссия по террористическим нападениям на США опубликовала доклад по итогам расследования теракта 11 сентября 2001 года. В документе говорится, что атаки не были предотвращены из-за нескоординированных действий американских спецслужб. Президент США Джордж Буш подписал несколько указов о реформировании разведки Фото: Jim Young / Reuters Теракты в США послужили толчком к активизации международного антитеррористического сотрудничества. Так, уже 28 сентября 2001 года была оформлена резолюция 1373 Совбеза ООН «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые актами терроризма». Документ предписывает всем странам создать преграду в деятельности террористических операций на своих территориях, финансирование и поддержка террористов объявили уголовно наказуемым преступлением Фото: Eric Thayer / Reuters В 2015 году ЦРУ обнародовало засекреченные версии пяти документов, в которых говорится о действиях, предпринятых ведомством до и сразу после теракта 11 сентября. В отчетах, в частности, отмечается, что «по некоторым вопросам ЦРУ и его сотрудники не выполнили свои обязанности должным образом», но «нарушений закона со стороны сотрудников агентства обнаружено не было». Также подчеркивается, что ни у властей США, ни у сотрудников управления не было «стратегического плана» по борьбе с «Аль-Каидой» (признана террористической и запрещена в РФ) Фото: Shaun Best / Reuters На месте башен работает Национальный мемориал и музей памяти жертв теракта. Основная часть комплекса находится на глубине более 20 метров под землей. Там представлены, в частности, бетонная лестница, по которой люди выбегали из зданий ВТЦ, фрагменты стального каркаса разрушенных башен, искореженная пожарная машина и личные вещи погибших Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак Смотреть

Дмитрий Дризе