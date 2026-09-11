«Ничего хорошего нас впереди не ждет»
Дмитрий Дризе — об уроках трагедии 11 сентября
Скорбная дата: исполняется 25 лет событиям 11 сентября 2001 года. Президент США Дональд Трамп выступит с речью на официальной памятной церемонии в Пентагоне. Мемориал Ground Zero в Нью-Йорке, где запрещены речи политиков, посетит вице-президент Джей Ди Вэнс. Россия в эти даты, как правило, напоминает об упущенных шансах на сближение с Западом. Политический обозревать “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мировое сообщество не смогло извлечь урок из этой трагедии.
Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ
25 лет исполняется самой страшной трагедии XXI века. 19 смертников захватили четыре пассажирских самолета. Два лайнера врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий был направлен в здание Пентагона, четвертый борт упал в поле в штате Пенсильвания. Официальная версия: пассажиры пытались обезвредить террористов. Чтобы этого не допустить, угонщики направили машину в землю. В общей сложности погибли 2977 человек, тысячи получили ранения.
По сути, этот теракт разрушил мечты прогрессивного человечества о спокойном мире.
Думали, настал новый век, войны позади, наступило будущее, построим новое мультикультурное общество без расовой, национальной и прочей розни, бороться станем исключительно с парниковым эффектом и загрязнением атмосферы. И вот минуло 25 лет, и сейчас всерьез идут разговоры о гибели человечества и ядерном апокалипсисе. Есть очень близкая к истине точка зрения, что фактически мы живем в условиях третьей или даже четвертой мировой войны.
Наверное, нелишне в очередной раз напомнить: Владимир Путин был первым иностранным лидером, который позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему сразу после трагедии. Россия полностью поддержала последующую американскую кампанию в Афганистане против правящего там режима талибов и оказывала союзникам всяческое содействие. Москва согласилась с открытием военных баз США в Узбекистане и Киргизстане.
Американский лидер тогда публично называл российскую помощь «неоценимой». Всё это расценили как реальное окончание холодной войны и возврат во времена антигитлеровской коалиции, когда мы все вместе боролись с мировым злом. Не случилось. Сейчас президент Дональд Трамп вновь готов сотрудничать, а, может быть, даже и дружить, но с рядом условий. Так что не исключено, что в итоге всё и получится, пусть верится в это с большим трудом.
И еще относительно дня сегодняшнего: мэром Нью-Йорка, как известно, избран Зохран Мамдани, бывший мигрант, мусульманин, политик крайне левых взглядов. Он представил объемный доклад, 170 страниц текста. Общий его смысл в том, что тогдашние городские власти скрыли реальные факты о загрязнении воздуха, что привело к многочисленным летальным исходам.
Общество, причем не только в Америке, переживает глубокий раскол относительно выбора дальнейшего пути.
Талибы вновь правят в Афганистане. Отношения России и Запада, в частности США, достигли самой нижней точки со времен холодной войны. Есть основания предполагать, что ничего хорошего нас впереди не ждет. 11 сентября было грозным предупреждением, которое, получается, оказалось полностью проигнорировано. Тем не менее будущее выглядит не таким уж и мрачным. В XXI веке происходит и техническая революция, которая может отвлечь человечество от желания убивать друг друга.