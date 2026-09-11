Туск: Европа не может конкурировать с США и Китаем из-за цен на энергоносители

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что издержки, связанные с высокими ценами на энергоносители, становятся препятствием для конкурентоспособности Европы. По его словам, властям ЕС необходимо отказаться от подхода, при котором страны Европы должны конкурировать с крупнейшими мировыми экономиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Премьер-министр Польши Дональд Туск

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

«Не о чем дискутировать. Мы можем отнести к разряду сказок мечты о конкуренции с Китаем или США, если цены на энергию будут такими, как сейчас. Евросоюз ни одного дня не может больше оставаться наивным»,— сказал Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита Вышеградской четверки (трансляция велась на YouTube-канале).

На саммите, который состоялся 10 сентября, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия договорились выступить против мер ЕС, которые приведут к повышению стоимости топлива и электричества. Венгерский премьер Петер Мадьяр к тому же потребовал от Евросоюза компенсаций за последствия отказа от российских энергоносителей.

Лусине Баласян