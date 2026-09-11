NYT: военачальники США предупредили Вэнса об истощении запасов ракет для Patriot
Военачальники США предупредили американского вице-президента Джей Ди Вэнса об истощении запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их словам, в одном из регионов ведения боевых действий таких ракет осталось меньше сотни.
По данным NYT, Джей Ди Вэнс с весны стал напрямую связываться с военачальниками и командующими силами на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы получить их непредвзятую оценку конфликта с Ираном. Материал газеты основан на разговорах с шестью действующими и бывшими должностными лицами, которые согласились рассказать о содержании бесед. Полученную информацию Джей Ди Вэнс использовал на закрытых обсуждениях с президентом США Дональдом Трампом и представителями его ближайшего окружения.
Военнослужащие рассказали господину Вэнсу об исчерпании запасов оперативно-тактических ракетных комплексов с дальностью полета 190 миль, а также высокоточных ударных ракет. Вице-президенту США сообщили, что запасы критически важных боеприпасов упали до рекордно низкого уровня.
Конфликт США и Израиля с Ираном продолжается с 28 февраля 2026 года. NYT пишет, что Джей Ди Вэнс негативно отреагировал на решение Белого дома начать боевые действия против республики. О его позиции знали многие американские чиновники. Вице-президент начал собирать дополнительную информацию о конфликте практически сразу же после его начала, отмечает газета.
Сокращение запасов Patriot превращает противоракетную оборону американских баз и союзников в ограниченный ресурс: расход ракет в ходе операции уменьшает возможности Пентагона прикрывать другие объекты в регионе. Поэтому масштабные боевые действия создают не только военную, но и оперативную проблему для США — приходится соотносить интенсивность ударов с сохранением средств защиты.
Расходование запасов уже было значительным: к концу апреля 2026 года Пентагон использовал свыше 1200 ракет-перехватчиков Patriot. На 9 августа 2026 года в его распоряжении оставалось менее 1,7 тыс. таких ракет, а восстановление арсенала могло занять более двух лет.
Быстро пополнить запасы также мешают административные и производственные ограничения: 24 апреля 2026 года сообщалось, что Пентагон ждет дополнительного финансирования от Конгресса, а расширения производства еще не произошло. В июле 2026 года нехватку средств ПВО уже связывали с отказом от планов резко усилить удары по Ирану, то есть дефицит способен ограничивать не только оборону, но и дальнейшую эскалацию операции.