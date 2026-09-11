NYT: военачальники США предупредили Вэнса об истощении запасов ракет для Patriot

Военачальники США предупредили американского вице-президента Джей Ди Вэнса об истощении запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По их словам, в одном из регионов ведения боевых действий таких ракет осталось меньше сотни.

По данным NYT, Джей Ди Вэнс с весны стал напрямую связываться с военачальниками и командующими силами на Ближнем Востоке, в Европе и Азии, чтобы получить их непредвзятую оценку конфликта с Ираном. Материал газеты основан на разговорах с шестью действующими и бывшими должностными лицами, которые согласились рассказать о содержании бесед. Полученную информацию Джей Ди Вэнс использовал на закрытых обсуждениях с президентом США Дональдом Трампом и представителями его ближайшего окружения.

Военнослужащие рассказали господину Вэнсу об исчерпании запасов оперативно-тактических ракетных комплексов с дальностью полета 190 миль, а также высокоточных ударных ракет. Вице-президенту США сообщили, что запасы критически важных боеприпасов упали до рекордно низкого уровня.

Конфликт США и Израиля с Ираном продолжается с 28 февраля 2026 года. NYT пишет, что Джей Ди Вэнс негативно отреагировал на решение Белого дома начать боевые действия против республики. О его позиции знали многие американские чиновники. Вице-президент начал собирать дополнительную информацию о конфликте практически сразу же после его начала, отмечает газета.