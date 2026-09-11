Челябинцы считают необходимым поднять МРОТ до 55 тыс. рублей

На начало осени 2026 года жители Челябинска считают, что минимальный размер оплаты труда должен составлять в среднем 55 тыс. руб. С февраля, когда в последний раз сервис SuperJob проводил подробный опрос, показатель вырос на 2,2%, или на 1,2 тыс. руб.

Максимальные ожидания к МРОТ оказались в Москве (64 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (60 тыс. руб.) и Хабаровске (58 тыс. руб.). Достаточно скромные запросы отмечены в Кирове (50,4 тыс. руб.), Волгограде (50,6 тыс. руб.) и Ижевске (50,9 тыс. руб.). За шесть лет, с ноября 2020 года, в Челябинске сумма МРОТ увеличилась на 22,7 тыс. руб.

Виталина Ярховска