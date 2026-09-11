Минобороны: Над шестнадцатью регионами России и Прикамьем сбили вражеские БПЛА

Над Пермском краем сбили вражеские беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 10 сентября до 8:00 11 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 777 украинских БПЛА над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областей, Пермского края, Республики Марий Эл, Республики Крым, Удмуртской Республики и над акваториями Черного и Каспийского морей», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В Пермском крае режим беспилотной опасности был введен сегодня в 5:45 утра. Аэропорт Перми временно приостановил полеты.