Ночная атака дронов нарушила движение поездов под Волгоградом

Под Волгоградом из-за ночной атаки дронов ВСУ повреждена контактная сеть железной дороги на участках Сарепта - Бекетовская и Бекетовская - Ельшанка. Несколько поездов, в том числе дальнего следования, задерживаются, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Под Волгоградом дроны повредили контактную сеть железной дороги

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко Под Волгоградом дроны повредили контактную сеть железной дороги

Фото: Telegram-канал Олега Мельниченко

Более чем на два часа задерживается поезд № 498 Адлер — Ижевск. Также опаздывает больше чем на два часа электричка № 6302 Шпалопропитка — Тракторная.

Сдвинулось движение электропоездов № 6304 Шпалопропитка — Тракторная (более 1 часа), № 6212 Котельниково — Волгоград-1 (более 1 часа), № 6301 Тракторная — Южная (более 1 часа), № 6329 Тракторная — Шпалопропитка (около 1 часа). Пригородные поезда № 6306 Южная — Тракторная и № 6326 Шпалопропитка — Тракторная были отменены.

«Приволжская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для введения поездов в график движения», — говорится в официальном сообщении компании.

Марина Окорокова