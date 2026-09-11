«Мечел-Кокс» хотят признать банкротом за долг в 11 млн рублей

ООО «С Пром» подало иск к ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс», входит в группу «Мечел») о признании предприятия банкротом. Сумма требований составляет 11,4 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Иск подан в Арбитражный суд Челябинской области. Местная организация просит включить в реестр требований 11,1 млн руб. основного долга и судебных расходов, а также 294,3 тыс. руб. неустойки. Компания хочет назначить временного управляющего из числа членов ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Заявление оставлено без движения до 5 октября 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «С Пром» зарегистрировано в поселке Новый Красноармейского округа в 2023 году, занимается строительством зданий. Учредителем и директором является Сергей Столяров. Выручка организации за 2025 год составила 55,3 млн руб., чистый убыток — 212 тыс. руб.

В 2021 году швейцарская компания Domini-Newfo Trading SA пыталась признать «Мечел-Кокс» банкротом, но предприятие за время рассмотрения дела выплатило долг в размере 42 тыс. евро, почти 386 тыс. долларов и 6 тыс. руб.

Виталина Ярховска