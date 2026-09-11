В Уфе инструктора по катанию на сноуборде осудили за хищение денег и имущества ученицы

Советский районный суд Уфы вынес приговор 21-летней инструктору по катанию на сноуборде, которая, по версии следствия, похитила у своей ученицы деньги и имущество на сумму почти 840 тыс. руб. Она признана виновной в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде установлено, что с июня 2024 года по октябрь 2025 года инструктор обучала школьницу кататься на сноуборде. Во время занятий она вошла в доверительные отношения с подростком и узнала о материальном положении ее родителей. Чтобы вызвать жалость у ребенка, подсудимая сообщила ученице о своих мнимых финансовых трудностях, кредитах и долгах, а также о несуществующем онкологическом заболевании.

Школьница передала инструктору деньги, дорогие телефоны, сумки и парфюм, принадлежащие ей и ее родителям, на общую сумму почти 840 тыс. руб.

Суд приговорил фигурантку дела к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период, а также удовлетворил гражданский иск потерпевших о взыскании ущерба.

Майя Иванова