За ночь над Россией сбили 777 беспилотников

Силы ПВО в период с 20:00 мск 10 сентября до 8:00 мск 11 сентября уничтожили 777 беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, дроны сбивали над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Воронежской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Самарской областями. Также — над Пермским краем, Республиками Марий Эл, Крым и Удмуртией, акваториями Черного и Каспийского морей.

Одна из самых массированных атак БПЛА пришлась по Тульской области. В регионе за ночь уничтожили 26 беспилотников. При атаке погибли два человека. Еще трое получили ранения.