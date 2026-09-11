ФК «Оренбург» договорился о трансфере крайнего защитника Антона Лукашова

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переходе в команду крайнего защитника Антона Лукашова. Договоренность о трансфере была достигнута с белорусской «Славией-Мозырь».

Лукашов — воспитанник «Днепра-Могилев». С сезона-2024/25 он выступал за «Славию», где провел 55 матчей и шесть раз отметился голевыми действиями.

Накануне пресс-служба клуба также сообщала о приобретении двух футболистов. Вратарь Александр Дегтев и португальский легионер Жоао Силва также продолжат карьеру в оренбургской команде.

Яна Вежлева