Армия России атаковала объекты ВПК и дата-центры в Киеве и суда в Одессе

Российские вооруженные силы ночью 11 сентября поразили объекты военной промышленности, логистические и дата- центры, а также объекты портовой инфраструктуры и морские суда на Украине. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, в Днепропетровской области под удар российских военнослужащих попал логический центр «Днепр», где хранились БПЛА. Кроме того, в Киевской области атакован дата-центр «Би-Мобаил», обеспечивающий хранение и передачу данных, в том числе разведывательных, и работу сетевого оборудования ВСУ. В том же регионе поражен логический центр «Гостомель» для хранения комплектующих для производства беспилотников. В районе Одессы удар нанесен по заводу автомобильных агрегатов и складу комплектующих для дронов.

В порту Одессы атакован сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ. В порту Черноморск под удар попали еще два судна с аналогичным грузом, а также морской катер.